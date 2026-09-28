Incautan drogas y patinetes, bicicletas y portátiles robados en un piso de A Lomba

Operativo en Matosinhos Gonzalo Salgado

La Policía Nacional de Vilagarcía incautó diversas sustancias y objetos procedentes de robos en un piso en A Lomba. Fue durante el pasado jueves y se procedió a la detención de dos personas, como presuntas responsables de los delitos de tráficos de drogas, receptación y defraudación de fluido eléctrico. La investigación policial se inició y desarrolló a partir de distintas informaciones y, de manera especialmente relevante, de la colaboración ciudadana, que permitió detectar un constante trasiego de personas vinculadas al consumo de drogas.

De hecho, las quejas llegaron por su presencia en zonas comunes, como portales, escaleras o el propio parque, así como situaciones relacionadas con la falta de condiciones higiénico- sanitarias de alguna de las personas que frecuentaban el lugar. La preocupación vecinal era, sobre todo, por las áreas de juego.

La situación había sido puesta en conocimiento de la Policía Nacional y Local, así como del gobierno local, por lo que la labor fue coordinada.

Durante el registro practicado en el domicilio se intervinieron diversas sustancias estupefacientes, así como una zona habilitada para la preparación y elaboración de dosis, útiles destinados al pesaje y distribución de las sustancias y otros elementos relacionados con su actividad de distribución. Además, localizaron efectos que podrían proceder de robos como patinetes eléctricos, bicicletas, portátiles, televisores, tabletas y móviles. La Comisaría muestra como una de sus prioridades la lucha contra el tráfico de sustancias estupefacientes, sobre todo en aquellos puntos de venta que terminan convirtiéndose en puntos de inseguridad, conflictividad y deterioro del entorno. En este sentido, destacan la importancia de la colaboración ciudadana.