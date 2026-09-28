Fajardo exige un VaiBike “que funcione” y que sea atractivo para su uso
Esquerda Unida apunta directamente a que el servicio de préstamo de bicicletas VaiBike “non está funcionando” y exige una “intervención profunda” y no solo “unha rebaixa do prezo”. Esto último anunciado por el gobierno local hace unos días. La formación liderada por Juan Fajardo señala que el servicio actual presenta “graves deficiencias de funcionamento, mantemento e conservación”. Es por ello que considera que es prioritario adecuar el servicio, arreglar los problemas que presenta y hacerlo gratuito para las personas que residen en la localidad.
Dice Fajardo que “levamos meses denunciando a situación e solicitando a gratuidade e agora o goberno local anuncia unha redución do prezo que, na práctica, ven a darnos a razón”.
El izquierdista indica que “de nada serve un servizo cun coste de 10 euros se cando un usuario vai retirar unha bicicleta esta non funciona, a estación está avariada ou o vehículo presenta un estado de óxido e abandono evidentes”. De ahí que pida expresamente “gratuidade e un servizo digno”.
Los datos
EU quiere saber cuántas bicicletas y estaciones hay operativas y también los datos del servicio, el número de usuarios registrados y el de vehículos retirados en el último año “porque a sensación que existe na cidade é que o VaiBike é practicamente invisible no día a día”.
Exige la formación que todos los vehículos estén limpios, revisados, seguros y disponibles. De ahí que insistan en que “queremos un servizo gratuíto e funcionando de verdade, non un servizo que unicamente sexa para anuncios en prensa e simular unha alternativa de mobilidade que na práctica non existe na cidade”.
EU pide un inventario de todas las bicis de contratas anteriores que siguen “abandoadas e esquecidas nalgún local municipal”.