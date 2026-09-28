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Vilagarcía

‘Batalla Trending’ enfrenta en Fexdega a los mejores barberos a nivel internacional

El evento, que celebró su primera edición, busca servir como espacio para la formación y como escaparate

C. Hierro
28/09/2026 12:45
Batalla de barberos en Fexdega
Un participante en la competición
Gonzalo Salgado
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Medio centenar de barberos se dieron cita ayer en el recinto ferial de Fexdega para participar en la primera edición de ‘Batalla Trending’, una competición que buscó a los mejores profesionales del sector.

Divididos en tres categorías –Jóvenes leyendas, Corte y barba y Total look (por parejas)– los barberos llegados desde diferentes puntos de Galicia, de España e, incluso, del ámbito internacional, participaron en esta batalla en la que debían demostrar nivel y creatividad a la hora de realizar sus trabajos.

El objetivo de esta iniciativa, que está impulsada por Miguel Barber y Flaco Barber, es crear en Vilagarcía un espacio donde los profesionales puedan exhibir sus habilidades y talento artístico y, al mismo tiempo, acercar el oficio a la ciudadanía y convertirse en un escaparate de las nuevas tendencias.

Debido a la alta participación, tanto de profesionales, como de público e incluso de marcas colaboradoras, esta competición fue mucho más que eso y se trató de una experiencia que sirvió como punto de encuentro entre barberos que cuentan con muchos años de trayectoria en el oficio y jóvenes talentos, además de empresas y público en general. 

Además, el evento también contó con música en directo de la mano de Rapper GZ, Jesús Cañas y Yamil, los que se encargaron de crear ambiente durante toda la tarde.

Batalla de barberos en Fexdega
El alcalde de Vilagarcía, durante la entrega de premios
Gonzalo Salgado

Para la entrega de premios se contó con la presencia del alcalde, Alberto Varela, ya que el Concello colaboró con la organización de esta nueva iniciativa en la villa. El jurado destacó el trabajo de tres profesionales en cada una de las categorías.

Desde la organización esperan que esta iniciativa pueda repetirse en más ocasiones en este mismo emplazamiento.

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