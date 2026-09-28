A Torre toma el relevo de Trabanca y celebra San Miguel con Assia, Ardores y Ritmo Xoven

Procesión San Miguel en A Torre Mónica Ferreirós

Las fiestas de San Miguel llegan mañana a su último día en Trabanca Badiña, pero el barrio aledaño, el de A Torre, tomará el relevo el viernes con un programa de tres días. Las orquestas Ritmo Xoven, Assia y Ardores (estas dos últimas previstas para el sábado y la primera para la jornada inaugural) serán las encargadas de hacer bailar a vecinos y visitantes durante la verbena de la noche. Pero la música ya sonará desde la mañana por la plaza de San Miguel e inmediaciones. Será el viernes de la mano de Os Terribles de Arousa, el grupo tradicional de gaitas que nunca falta. El sábado, A Torre tendrá su jornada grande, con un pasacalles de la Charanga Noroeste que hará mover los músculos hasta al más tranquilo y que se encargará también de la sesión vermú en la plaza con una sardiñada incluida.

Por la tarde, las actuaciones se trasladan al centro cultural, con un festival de danza en el que participan Perla de Arousa, O Castro de Baión, Cantareiras Arco da Vella de Domaio y los anfitriones, Grupo Folclórico Mocedade da Torre.

Tras la verbena, el domingo habrá misa en honor a San Miguel, que será cantada por el coro Amencer. A continuación será la procesión. La tarde estará dedicada a los más pequeños, con toboganes e hinchables.