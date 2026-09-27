TDAH Salnés incorpora una profesional para el servicio de atención a las mujeres

La presidenta de TDAH Salnés, Eva Silva, y la psicopedagoga de la asociación, Andrea Fernández Aitana Vidal

La asociación TDAH Salnés ha ampliado el equipo e incorpora una nueva profesional, María Tubío, Doctora en Psicología General Sanitaria, para ampliar el servicio de atención a niños, niñas y adultos y, en especial al género femenino.

La unión a esta entidad sin ánimo de lucro, señalan a través de las redes sociales, servirá para prestar atención a todas las necesidades que se están percibiendo, sobre todo, en los municipios que conforman la comarca de O Salnés.

Aumento de diagnósticos

Desde TDAH Salnés alertaban hace pocos meses que el número de personas adultas diagnosticadas con el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) se había multiplicado de forma exponencial los últimos años.

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Esto es así, explicaba Andrea Fernández, psicopedagoga de la entidad, porque existía un mayor estudio, conocimiento y sensibilización a cerca de este problema de salud.

El aumento de personas diagnosticadas es mucho mayor entre el género femenino que entre el masculino y, la razón, contaba, es porque “en la historia han estado muy poco visibilizadas y, aunque pasaban por estados más depresivos o ansiosos, nunca se habían planteado tener una condición. Sin embargo, ahora sí.”

Para dar respuesta, apoyo y acompañar a todas esta mujeres que, por ejemplo, se están dando cuenta de que padecen este trastorno tras haber diagnosticado a sus hijos o hijas, la asociación incluye este nuevo servicio. El objetivo, indicaban, es primeramente, que tengan un grupo de apoyo en el que se puedan sentir escuchadas y encuentren fórmulas para reestructurarse y cuidarse..