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Vilagarcía

Marbella, Los Satélites y América de Vigo continúan la fiesta en Trabanca Badiña

La parroquia se encuentra inmersa en tres días de actividades

C. Hierro
27/09/2026 22:17
Asistentes a las fiestas de Trabanca Badiña
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Los vecinos y vecinas de Trabanca Badiña están inmersos en la celebración de las fiestas de la parroquia.

Tras la primera jornada, que contó, entre otras iniciativas, con el concierto de la Banda de Música Municipal de Vilagarcía, animación infantil o verbena a cargo de Los lunes al sol y Dj Compota, hoy comenzará la segunda con la música de las gaitas de Airiños de Carril a partir de las diez de la mañana.

Asistentes a las fiestas de Trabanca Badiña
Asistentes a las fiestas de Trabanca Badiña
Gonzalo Salgado

Por la noche, desde las nueve y media y hasta bien entrada la madrugada, los encargados de crear ambiente serán la orquesta Marbella y Trío la Noche.

Mañana, de nuevo, la parroquia amanecerá con una alborada, en este caso a cargo de Bulideiras Fontecarmoa. A las doce tendrá lugar la misa solemne cantada por la Coral Amencer y, después, saldrá la procesión. A su término dará comienzo la sesión vermú con Dj Óscar.

Ya por la tarde, a las siete, arrancarán los pasacalles que llenarán de ambiente cada rincón de esta parroquia vilagarciana.

Las encargadas de cerrar estas tres jornadas de fiesta en Trabanca Badiña serán, como no podía ser de otra manera, las orquestas. En este broche final, que arrancará a las nueve y media de la noche, contarán con las actuaciones de Los Satélites y América de Vigo.

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