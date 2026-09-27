Las familias del IES O Carril recogen más de 3.000 firmas para reclamar transporte escolar

Recogida de firmas para reclamar el transporte escolar al IES O Carril Gonzalo Salgado

Las familias del IES O Carril continúan con sus movilizaciones para exigir a la Xunta de Galicia que dote con el transporte escolar necesario al alumnado del IES O Carril. Para ello y, además de, por ejemplo acudir de forma multitudinaria al Pleno y explicar la situación en la que se encuentran estos niños y niñas a toda la Corporación, también están llevando a cabo una recogida de firmas.

Actualmente, señala la presidenta de la ANPA de este centro, Ana Romero, tienen reunidas unas 3.000 rúbricas. La mayor parte de ellas, fueron recogidas en el día de ayer, momento en el que hasta treinta personas recorrían las calles de la localidad para buscar apoyo para su demanda entre los vecinos y vecinas de la localidad.

Está previsto que esta recogida de firmas termine el jueves, ya que, tal y como indica Romero, el viernes acudirán a entregarlas a la delegación de la Xunta en Pontevedra. Acompañando a las familias, detallan, estará la concejala de Educación, Paola María.

La presentación de estas rúbricas a Educación, comentan desde la ANPA, no será la única de las acciones que llevarán a cabo. Así, detallan, que están estudiando otras alternativas para demostrar el perjuicio que tiene para los niños y niñas no contar con este transporte escolar.

De la misma manera, recuerdan que el lunes se celebrará el Consello Escolar y está previsto que la falta de autobús centrará la reunión entre padres, madres, estudiantes, docentes, personal de administración y representantes políticos.