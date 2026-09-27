La campaña ‘Que fai isto aquí?’ de Zona Aberta, alabada en los Premios do Comercio Galego

Presentación de la campaña 'Que fai esto aquí?' de Zona Aberta Gonzalo Salgado

La campaña ‘Que fai isto aquí?’ lanzada por la asociación de comerciantes y hosteleros Zona Aberta ha sido seleccionada por la Xunta como finalista de los Premios do Comercio Galego 2026, que se entregarán el próximo 27 de octubre en Santiago.

Está escogida junto a otras dos firmadas por el Centro Comercial Aberto Ourense Centro y por el CCA del barrio As Travesas de Vigo (Aetravi), como mejores iniciativas de dinamización comercial de los últimos tres años (2024-2026) con el objetivo de incrementar las ventas y la clientela potencial. El premio está dotado con 5.000 euros.

En el caso de la campaña vilagarciana estuvo activa desde el día 25 de mayo hasta el 23 de junio y consistió en que los diferentes escaparates de los comercios y establecimientos adheridos a Zona Aberta escondieran un artículo que no era propio de ese local. Así, por ejemplo, en una joyería hubo una zapatilla o en un local de hostelería, una camiseta.

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El objetivo era que los clientes encontraran estos objetos –se ocultaba uno cada semana– y, posteriormente llamar a Radio Arosa el martes e indicar el establecimiento y el artículo que estaba fuera de lugar. Cada semana se repartirían hasta 150 euros a la persona que solucionara el enigma.

Para ayudar a la participación, los artículos escondidos estuvieron principalmente en los establecimientos del centro de la villa y, además, se publicaban pistas a través de las redes sociales de la asociación.

Objetivo

El objetivo de convocar estos premios, que también cuenta con categorías como Premio Comercio Traxectoria o Premio Comercio Emprende, señalan desde la Xunta, es reconocer a los profesionales del sector y apostar y avanzar en su competitividad.