Herido un joven tras caer de un patinete eléctrico

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía

Un joven de veinte años tuvo que ser trasladado al Hospital do Salnés tras haber caído mientras circulaba en un patinete eléctrico.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana, momento en el que el joven se dirigía a su centro de trabajo. La caída tuvo lugar en la rotonda de O Ramal.

Hasta este punto de la localidad se trasladaron agentes de la Policía Local y también efectivos de emergencias, que se encargaron de trasladar a la víctima al centro hospitalario.

Controles de tráfico

Además, durante el turno de noche, el control de tráfico de la Policía Local detectó a un conductor que arrojó una tasa superior a 0,60 en el test de alcoholemia.

Debido a este resultado procedieron a denunciar a dicha persona por un delito contra la seguridad vial que fue tramitado por juicio rápido.