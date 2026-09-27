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Diario de Arousa

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Vilagarcía

Herido un joven tras caer de un patinete eléctrico

La Policía Local denunció a un conductor por una tasa de alcoholemia superior a 0,60

C. Hierro
27/09/2026 11:41
Agentes de la Policía Local de Vilagarcía
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Un joven de veinte años tuvo que ser trasladado al Hospital do Salnés tras haber caído mientras circulaba en un patinete eléctrico.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana, momento en el que el joven se dirigía a su centro de trabajo. La caída tuvo lugar en la rotonda de O Ramal.

Hasta este punto de la localidad se trasladaron agentes de la Policía Local y también efectivos de emergencias, que se encargaron de trasladar a la víctima al centro hospitalario.

Controles de tráfico

Además, durante el turno de noche, el control de tráfico de la Policía Local detectó a un conductor que arrojó una tasa superior a 0,60 en el test de alcoholemia.

Debido a este resultado procedieron a denunciar a dicha persona por un delito contra la seguridad vial que fue tramitado por juicio rápido.

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