Herido un joven tras caer de un patinete eléctrico
La Policía Local denunció a un conductor por una tasa de alcoholemia superior a 0,60
Un joven de veinte años tuvo que ser trasladado al Hospital do Salnés tras haber caído mientras circulaba en un patinete eléctrico.
Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana, momento en el que el joven se dirigía a su centro de trabajo. La caída tuvo lugar en la rotonda de O Ramal.
Hasta este punto de la localidad se trasladaron agentes de la Policía Local y también efectivos de emergencias, que se encargaron de trasladar a la víctima al centro hospitalario.
Controles de tráfico
Además, durante el turno de noche, el control de tráfico de la Policía Local detectó a un conductor que arrojó una tasa superior a 0,60 en el test de alcoholemia.
Debido a este resultado procedieron a denunciar a dicha persona por un delito contra la seguridad vial que fue tramitado por juicio rápido.