Denuncian a un hombre por agredir a dos mujeres en Vilagarcía

Un coche de la Policía Local de Vilagarcía MONICA FERREIRÓS

Un hombre de 35 años fue denunciado por la Policía Local de Vilagarcía tras haber agredido, supuestamente, a dos mujeres.

Los hechos ocurrieron esta madrugada en la Avenida Rosalía de Castro, punto que une el centro de la localidad con Carril.

Según detallan las fuentes oficiales, en el momento que se personaron los agentes de la Policía Local en el lugar de los hechos, el individuo se encontraba en un estado de agitación, por ello tuvo que ser trasladado al Hospital do Salnés.

En el centro, indican, la actitud del hombre continuó ser e mismo e incluso llegó a agredir a dos agentes que estaban actuando en el dispositivo policial.