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Vilagarcía

Un escape de gas en Os Duráns moviliza a bomberos y policías

Fue un particular el que alertó al 112 sobre el incidente

C. Hierro
26/09/2026 12:59
Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional de Vilagarcía
Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
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Un escape de gas en la zona de Os Duráns, en Vilagarcía, movilizó esta mañana a patrullas de la Policía Local y Policía Nacional, así como a efectivos de los bomberos.

Fue un particular el que se puso en contacto con el 112 para indicar que en la calle Marxión, el tubo instalado en la fachada de un edificio estaba roto, lo que provocaba una fuga de gas.

En ese momento, desde el 112 dieron aviso a los diferentes efectivos de emergencias que, al personarse en el lugar, pudieron comprobar que el conducto estaba arrancado.

Los primeros en llegar, señalan desde el servicio de emergencias, fue la Policía Local, y estos mismos agentes se encargaron de cerrar la llave de paso del gas para interrumpir el escape. Es por ello que, a su llegada, detallan, los bomberos ya no tuvieron que actuar.

Desde el 112 indican que no hay personas afectadas ni, tampoco, existe cualquier otra consecuencia provocada por esta emanación.

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