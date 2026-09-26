El carrito de la Praza de Galicia ya tiene nuevos conductores: “Tenemos mucha ilusión por empezar”

Despedida de Ángel García, el del carrito Gonzalo Salgado

A la tercera, dicen, que va la vencida. Pero, para despedir a Ángel García, el del carrito, después de más de cuarenta años dedicados a endulzar la vida de todos los vecinos y vecinas de Vilagarcía, no son suficientes. Sin embargo, ayer fue la última, ya que baja la persiana y se jubila, no sin antes haber buscado a unas personas que atenderán, con el mismo esmero, este querido quiosco.

Ellos son Belky Johanna Murillo y Wilder Murillo, dos hermanos con experiencia en el sector, ya que son los propietarios de la tienda Gomilandia –dedicada a la venta de productos similares– desde hace más de dos décadas. “Tenemos mucha ilusión por empezar”, señala ella. Y continúa: “Esperemos que no noten mucho la diferencia, sabemos que él llevaba muchos años y que lo van a echar de menos pero los productos van a ser prácticamente los mismos”. Y aclara que, uno de los productos estrella, las regalices, no faltarán en la oferta del carrito.

Adiós multitudinario

Hasta que los hermanos tomen el mando del carrito –esperan que el lunes ya puedan hacerlo– Ángel continuará con su particular calendario de despedidas. Así, desde que anunció que se jubilaba, en junio de este mismo año, las muestras de cariño hacia él no han dejado de repetirse.

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Primero fueron muchos los clientes que no dudaron en acercarse al carrito para, además de decirle que lo echarán de menos, mostrarle todo su afecto. Después fueron la unión de autónomos UPTA los que se encargaron de prepararle un homenaje que reunió, además de a sus socios, a representación de la Corporación, incluido el alcalde, Alberto Varela, y a decenas de vecinos y vecinas.

En ese instante se le entregó la placa ‘Autónomo del Año’ reconocimiento por su dedicación al trabajo por cuenta propia y por la vinculación de toda la familia a la historia de Vilagarcía.

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Ayer fue el momento de una despedida más popular y es que, convocados a través de un mensaje de wasap en el que se emplazaba para despedir a Ángel en su último día de trabajo, se reunieron en la Praza de Galicia para “agradecerle todas las décadas de cariño a muchas generaciones de vilagarcianos”.

En la cita no faltaron los gaiteiros que, como hizo Ángel durante muchos años, pusieron la banda sonora a esta plaza durante el homenaje. Tampoco faltaron familias al completo y amigos que celebraron la jubilación de Ángel con la misma sonrisa que él recibía a sus clientes.