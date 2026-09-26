Concello y Augas de Galicia renovarán el asfaltado de las avenidas Valle Inclán y Rodrigo de Mendoza

Obras en el tanque de tormentas Mónica Ferreirós

El Concello de Vilagarcía y Augas de Galicia firmarán, próximamente, un convenio de colaboración para la reposición del asfaltado en las avenidas Valle Inclán y Rodrigo de Mendoza.

Estas dos vías –principales arterias de entrada al centro de la localidad– resultaron afectadas por las obras de construcción de los tanques de tormentas y de la mejora de la extensión de la red principal de saneamiento, es por ello que, este acuerdo, que firmará el alcalde de la localidad, Alberto Varela y la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, servirá para evitar duplicidades en la contratación de estos trabajos y ganar eficiencia, debido a que se ejecutarán por una misma empresa y de forma continua.

La propuesta de actuar de forma conjunta y de una sola vez parte de que en el proyecto general de las obras que se están ejecutando actualmente ya está contemplada una partida para la renovación de estos pavimentos que, como reconoce Augas de Galicia en el convenio que se firmará, sufrieron “un notable deterioro”. Por otro lado, la intención de Ravella era reasfaltar la parte no afectada por estos trabajos de saneamiento. Después de meses de negociaciones, finalmente, este convenio ya está aprobado por ambas partes.

Presupuesto

De esta manera, a la cantidad prevista por el plan de Augas de Galicia se unirán un total de 355.000 euros en los que está valorada la intervención total por el gobierno local. De esta cantidad, señalan desde Ravella, el Concello aportará 335.000 euros y la Xunta “únicamente 20.000”. Esta cuantía, señalan, es el resultado de “algúns axustes” que se hicieron en el plan original.

Tras la firma del convenio será Augas de Galicia y, por tanto, la Consellería, la que se encargue de realizar el proyecto técnico que, la Administración Local, concretan, se comprometa a aprobar. Posteriormente, la licitación de la obra, se hará de forma conjunta.

El gobierno liderado por Alberto Varela insiste en que estas obras son prioritarias, es por ello que, aseguran que los trámites deben realizarse “inmediatamente” de modo que la renovación integral del pavimento en estas dos vías del municipio se ejecute tras terminas las obras generales.

Octubre

Desde el Concello señalan que el último horizonte marcado por la Xunta es que Augas de Galicia concluirá los trabajos el próximo mes de octubre. Sin embargo desde Ravella son escépticos y cree que “tendo en conta que se está operando no leito do río do Con á altura da praza da verdura, parece pouco probable que este novo prazo pida chegar a cumprise”.

A pesar de ello y reconociendo la complejidad de las obras, esperan que la reposición del asfalto “si se poda efectuar en tempo e forma, despois de case tres anos de molestias”