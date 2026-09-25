El Concello de Vilagarcía pide a la Xunta información sobre los pasos dados para la intermodal

Interior de la estación de tren Mónica Ferreirós

El Concello de Vilagarcía solicita a la Xunta información sobre los “avances” en el proyecto de la estación intermodal, es decir, la conexión entre los transportes públicos de autobús y ferrocarril. El alcalde, Alberto Varela, acaba de solicitar una reunión con la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, para saber el estado en el que se encuentra esta actuación, prometida desde hace tiempo por el gobierno gallego.

Recuerdan desde Ravella que ambos representantes públicos mantuvieron una reunión en febrero, en la que la directora xeral se comprometió a retomar la iniciativa, “parada dende dous anos antes”. Sin embargo, “transcorridos sete meses desa reunión, o goberno local continúa sen ter novidades ao respecto”, dicen fuentes municipales.

La petición de entrevista, explican, es para “conocer se realmente a Consellería avanzou algo neste tempo”, pero coincide también con las quejas recibidas por parte de personas usuarias de la terminal de autobús, “debido á falta de servizos e equipamentos mínimos, como bancos nos que poder sentarse a esperar na zona das marquesiñas ou megafonía para avisar das chegadas e saídas dos vehículos”, apuntan desde el Concello.

Precisamente una de las peticiones trasladadas por Varela a Fontela fue la realización de mejoras básicas en esta infraestructura, con el objetivo de paliar las carencias que presenta mientras no se ejecutase el proyecto de intermodal.

Una actuación "estratéxica"

Lo cierto es que el proyecto de intermodal lleva años sobre la mesa de la administración autonómica. El alcalde incluso llegó a promover, a través del grupo parlamentario socialista, una enmienda a los presupuestos de la Xunta para incluir la financiación de estos trabajos que, hasta ahora, no contaron con ninguna partida. “A proposta foi rexeitada polo goberno autonómico e, ata o día de hoxe, tampouco se realizou actuación algunha para aportar comodidade aos usuarios ou para evitar que perdan o transporte, xa que para poder sentarse teñen que ir dentro do edificio, dende onde non se ven as marquesiñas”, dicen desde el Concello, a la vez que recuerdan que llevan años intentando conseguir la conexión de ambos transportes. Es una actuación que ya se realizó en otros municipios gallegos y que en Vilagarcía no sería muy difícil, ya que ambas terminales están a escasos metros de distancia.

La Xunta anunció en su día que la obra consistiría, de hecho, en un intercambiador y la urbanización de la zona. Ravella recuerda las gestiones hechas por su parte ante el Ministerio de Transportes para la cesión de terrenos que eran necesarios para esta actuación, pese a lo cual “a iniciativa quedou parada nun caixón”. El ejecutivo socialista no quiere que “siga acumulando retraso”, al tratarse de una actuación “estratéxica” para toda la comarca.