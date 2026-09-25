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Vilagarcía

Ángel el del carrito "pesca" cariño antes de la jubilación

El quiosco de la Praza de Galicia tiene ya nuevos propietarios, pero la familia García siempre formará parte de la historia de Vilagarcía

Olalla Bouza
25/09/2026 21:13
Un momento del homenaje
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El homenaje que la unión de autónomos UPTA realizó a Ángel García Blanco se convirtió en todo un acto popular. No es para menos, ya que es el último testigo de una familia que endulzó la infancia de varias generaciones de vilagarcianos. Y eso es mucho decir, teniendo en cuenta que es precisamente el recuerdo de la niñez el que se convierte en la patria más nítida. Y los dulces, regalices o helados siempre son el territorio al que volver cuando se complica la vida adulta. Sobre todo si al otro lado del mostrador se encuentra una cara amiga, como la de Ángel “el del Carrito”, pero como lo fue antes la de su padre Emilio o la de su madre Angelita y también la de su mujer, presente en el homenaje.

La banda sonora de la plaza

Consistió en la entrega de la placa “Autónomo del Año”, que UPTA concede no solo por su dedicación al trabajo por cuenta propia, sino también por la vinculación de toda la familia a la historia de Vilagarcía. Un nexo que también destacó el alcalde, Alberto Varela, en un acto en el que no faltaron otros regidores históricos de la ciudad, como Javier Gago o José Luis Rivera Mallo, así como numerosos comerciantes del entorno y clientes de toda la vida.

“Estou aquí polo pobo e a pobo quero darlle as gracias”, dijo Ángel García, visiblemente emocionado y rodeado por su mujer y su hija, también colaboradoras de una historia que a partir de mañana emprende nuevos rumbos, pero en la que siempre estará presente la familia García. “As prazas están compostas de xente”, dijo Varela que, al igual que Eduardo Abad, de UPTA, incidieron en que “non hai ninguén en Vilagarcía que non tivera pasado polo carrito”. Además, el regidor bromeó sobre otras cualidades de Ángel, como poner banda sonora a la plaza. Ya por la noche, fue otra música la que sonó: la de las gaitas, que rindieron otra despedida a la familia García. Ángel cogerá, a partir de ahora, la caña de pescar, una de sus aficiones, pero tras haber sembrado numerosas sonrisas que fueron, como todo lo bueno, de ida y vuelta.

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