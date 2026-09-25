Afectados del PIA de As Carolinas discrepan de la valoración del suelo

Una representación de los propietarios afectados Gonzalo Salgado

Vecinos afectados por el Proxecto de Interese Autonómico para construir viviendas de protección autonómica en As Carolinas presentaron ayer un escrito en el registro del Concello, para reclamar una reunión con los técnicos de Urbanismo. Forman parte de los propietarios de terrenos que, a lo largo de toda la comunidad autónoma gallega, se constituyeron en plataformas para mostrar su discrepancia con los procedimientos por los que se están llevando a cabo los trámites de estos procedimientos.

“Queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que la Xunta de Galicia y el Concello han situado a los residentes de esta zona”, señalan en el escrito dirigido al alcalde, Alberto Varela.

Exponen que el PIA contempla “la expropiación de nuestros terrenos bajo una calificación de suelo rústico, a pesar de que la realidad de dichos terrenos corresponde a la de suelo urbano consolidado”, por lo que incide en una “discrepancia en la valoración e infravaloración” de sus propiedades que “genera un grave e irreparable perjuicio patrimonial y social” para las personas afectadas.

Por todo ello, desde la plataforma, que apoya la asociación de vecinos Fonte da Coca, reclaman el acceso al proyecto de revisión y reforma del Plan Xeral de Ordenación Municipal, al considerar que se trata de una herramienta “esencial para el desarrollo de Vilagarcía, del cual formamos parte”.

Cerca de una quincena de personas se personaron ayer, en representación del resto de propietarios, en el Concello de Vilagarcía, para presentar este escrito. Reclaman también una reunión con los técnicos del departamento municipal de Urbanismo, para tener acceso “inmediato” al nuevo PXOM, con el objetivo de “poder ejercer las acciones y alegaciones oportunas en defensa de nuestros legítimos derechos”.

Construcción de 350 viviendas

Acceso a la documentación de esta revisión también reclaman desde el principal partido de la Corporación, el PP, ya que desde el mes de abril no volvió a haber ninguna reunión más al respecto de este documento y, además, apuntan que solo pudieron ver “unos planos”.

En cuanto al PIA, contempla la expropiación y parcelación de 6,2 hectáreas, para la construcción de un total de 350 viviendas públicas entre la Avenida das Carolinas y las calles Coca y Arealonga. El contrato para la redacción del documento fue adjudicado a la empresa Antea Iberolatam S.L., por un importe de 195.829 euros.

Las previsiones de la administración autonómica pasan por poder empezar a construir estos pisos a partir del año 2028, pero teniendo en cuenta que todos los trámites administrativos vayan en plazo.