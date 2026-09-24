Vivir el cine fantástico desde dentro: Curtas anuncia experiencias inmersivas con títulos como 'La princesa prometida'

Cartel de 'La princesa prometida' Curtas

Pura fantasía. Eso es lo que promete la nueva edición de Curtas, que se celebrará en Vilagarcía entre el 23 de noviembre y el 1 de octubre y que ofrece experiencias inmersivas para revivir clásicos de lo fantástico como 'La princesa prometida', 'La historia interminable' o 'Dentro del laberinto'.

Lejos de una proyección convencional, Curtas Sensoria busca envolver al espectador desde el momento en el que cruza las puertas de la sala, con una experiencia "inolvidable". Todas las sesiones serán de carácter gratuito hasta completar aforo y las invitaciones para asistir a 'Dentro del Laberinto' y 'La princesa prometida' se podrán conseguir, desde el 1 de octubre, en la web de ticket.

Por otra parte, ya se conocen algunos de los invitados de esta nueva edición. Uno de ellos es Colin Arthur, "una auténtica leyenda viva de los efectos especiales y del maquillaje de criaturas", con una trayectoria que incluye participación en obras como '2001: Una odisea en el espacio'. También estará Dariusz Kieliszek, que representa el talento contemporáneo del terror, con una obra que se caracteriza por su atmósfera perturbadora. Protagonizará una de las grandes exposiciones del festival, bajo el título 'Into the Abyss: The Art of Dariusz Kieliszek'. En cuanto al talento gallego, estará representado por Xermánico, ya consolidado como una de las firmas más potentes en la creación de mundos visuales fantásticos.

Llega 'Baby', el chevrolet de 'Supernatural'

Hace ya años que Curtas apuesta también por la exhibición de los vehículos más famosos del cine y la televisión. En este caso, será el turno de 'Baby', el Chevrolet Impala de 1966 que acompañó a Sam y Dean Winchester a lo largo de las quince temporadas de 'Supernatural'. Durante los días 24 y 25 de octubre, los seguidores del género podrán hacerse fotografías con este coloso de la automoción fantástica.

Curtas Festival do Imaxinario nació en 1973 y, durante estas décadas, cambió de nombre y se especializó en el género de lo fantástico y el terror, pero sin perder nunca de vista una vinculación a Vilagarcía que lo convierten en evento cinematográfico decano en Galicia. Durante su celebración, la ciudad se transforma en la "capital de lo extraordinario".