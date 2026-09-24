SOS en la escuela infantil de A Lomba: "Es una situación de extrema tensión"

Reunión en la guardería Gonzalo Salgado

La situación de la escuela infantil municipal de A Lomba vuelve a ser preocupante. La empresa concesionaria, 'Bonecos', lanza un SOS y pide al Concello una compensación que permita hacer frente a las nóminas de septiembre, los gastos de la Seguridad Social y el IRPF, además del pago a proveedores.

Tras pasar agosto, un mes "horribili" por la bajada de la asistencia y que acabó de pagarse hace dos días, llegan a finales de septiembre "sin nada", explica Victoria Castiñeiras, que apunta que la situación es "de extrema tensión y "muy urgente".

La dirección señala que el Concello está cumpliendo con los pagos de forma puntual pero que los gastos son mayores que los ingresos y es una situación que se repite, desde hace años, y a la que hay que poner freno. Para el equipo directivo la solución pasaría por dedicar la línea uno de la Xunta a la escuela infantil municipal.

Son ya muchos escritos los que llevan presentado desde el mes de agosto, ya que ven que se echan encima los pagos de septiembre sin que puedan hacerles frente. "Dijimos que esta situación no se podía repetir. Llegó principios de curso y volvió a pasar", explica Castiñeiras.

Pliegos sin aprobar

El problema radica en que los precios públicos están sin actualizar, la concesión se remonta a 1994 y "la vida subió mucho". La dirección apunta, además, que el IRPF está mal calculado y todas las circunstancias se alían para agravar a un conflicto que afecta a una veintena de educadoras sociales, con salarios muchos más precarios que quienes atienden a niños de mayor edad y unas ratios que, apunta Castiñeiras, tampoco se ajustan a al realidad. "Con ocho bebés puede estar un pulpo, no una persona", apunta la educadora.

La dirección deja claro, eso sí, que en ningún momento afecta a la atención a la infancia que acude a la escuela. "Mientras están aquí no se nota", apunta Castiñeiras. Es cuando llegan a casa, cuando a las trabajadoras se le viene el mundo encima. "Nos llegan mensajes preguntando si van a cobrar este mes a tiempo porque tienen que celebrarle el cumpleaños a su hijo y no sabemos que decir", señalan desde la dirección.

'Bonecos' considera que la situación es salvable y depende de que el Concello apruebe el pago para este mes antes del día 30, cuando llegan los cobros. Mantuvieron reuniones con Intervención, presentaron escritos e intentaron hablar con el gobierno local. Esta mañana convocaron a la oposición a una reunión y acudieron Esquerda Unida y Partido Popular. "No se puede llegar a este extremo. Dirán que lo que dan es mucho, pero no llega", señala Ana Granja. Para Juan Fajardo, "as diferencias que teña a concelleira coa dirección non explica como é posible que se aproben incrementos para calquera obra pero que cando falamos de nenos non se poda facer o mesmo".

El otro quid de la cuestión es el tema de la concesión. La empresa trató de renunciar, pero al tratarse de un servicio esencial, se denegó, lo que está recurrido en los tribunales. El Pleno aprobó sacar a licitación el servicio y el gobierno local se comprometió a sacar los pliegos en primavera, con la previsión de que el nuevo contrato ya estuviera funcionado en el segundo trimestre de 2027. Sin embargo, todavía no se ha dado ese primer paso, los plazos se alargan y desde la concesionaria piden celeridad.