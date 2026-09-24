Nuevo aparcamiento disuasorio en A Escardia

Aparcamiento en A Escardia Gonzalo Salgado

Las personas que residen o se desplazan a Vilagarcía cuentan desde ya con un nuevo aparcamiento disuasorio, habilitado por el Concello en la Rúa Vila Janer y con capacidad para noventa vehículos. El estreno fue a primera hora de la mañana y ya contó con conductores. La acción y la Festa da Bicicleta pone fin a la programación de la Semana da Mobilidade.

El aparcamiento ocupa dos mil metros cuadrados de las dos parcelas privadas con cuya propiedad llegó a un acuerdo de uso el Concello. La administración local se encargó de nivelar el terreno, delimitado con un cierre perimetral, así como de construir una rampa de acceso.

También colocaron una señal, indicando que se trata de un aparcamiento gratuito, de uso exclusivo para turismos. La creación forma parte de la estrategia VaiCar!, que desarrolla la Concellería de Mobilidade. La nueva bolsa se incluirá en la red de aparcamientos municipales de un programa que oferta ya más de 2.500 plazas gratuitas.

Al igual que los demás, el de A Escardia se incluirá en la app móvil del programa, lo que permite a las personas conductoras conocer en tiempo real la disponibilidad de aparcamiento en cada zona. En las próximas semanas también se colocará un panel informativo.