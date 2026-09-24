Javier Otero recibe el premio Celebrity Pets Awards por su compromiso con los animales

Javier Otero Anubis Dimitris con sus animales Mónica Ferreirós

El carrilexo Javier Otero, conocido en redes como @anubis.dimitri, recibe el premio Pet Influencer en la segunda edición de los Celebtrity Pets Awards, la gala solidaria que reconoce proyectos e iniciativas que promueven un vínculo más humano, solidario y responsable con los animales.

Desde la organización destacan que "ha logrado reunir una comunidad de más de millón y medio de seguidores en Instagram" que hizo suyo el lema "que la vida te trate como tratas a los animales".

El creador de contenido se suma a otros rostros conocidos como Mercedes Milá, Jaime Cantizano o Chenoa, así como veterinarios y empresas del sector, que recibirán los respectivos galardones en una gala que se celebrará el próximo 6 de octubre en La Masía e José Luis. Estará conducida por Roberto Brasero y contará con Mónica Cruz como madrina de honor.

Los Celebrity Pets Awards cuentan con categorías que van desde la concienciación y la salud hasta la ciencia y la innovación. Javier Otero ganó mucha presencia en las redes en los últimos años. Su familia animal está compuesto por perros como Anubis, Pinky y Abuelo Zarigüeya (a quien adoptó con 18 años), cuervos, cabras y caballos.