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Vilagarcía

Javier Otero recibe el premio Celebrity Pets Awards por su compromiso con los animales

Comparte reconocimiento con nombres como Mercedes Milá o Chenoa

Olalla Bouza
24/09/2026 16:15
Javier Otero Anubis Dimitris con sus animales
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El carrilexo Javier Otero, conocido en redes como @anubis.dimitri, recibe el premio Pet Influencer en la segunda edición de los Celebtrity Pets Awards, la gala solidaria que reconoce proyectos e iniciativas que promueven un vínculo más humano, solidario y responsable con los animales.

Desde la organización destacan que "ha logrado reunir una comunidad de más de millón y medio de seguidores en Instagram" que hizo suyo el lema "que la vida te trate como tratas a los animales". 

El creador de contenido se suma a otros rostros conocidos como Mercedes Milá, Jaime Cantizano o Chenoa, así como veterinarios y empresas del sector, que recibirán los respectivos galardones en una gala que se celebrará el próximo 6 de octubre en La Masía e José Luis. Estará conducida por Roberto Brasero y contará con Mónica Cruz como madrina de honor.

Los Celebrity Pets Awards cuentan con categorías que van desde la concienciación y la salud hasta la ciencia y la innovación. Javier Otero ganó mucha presencia en las redes en los últimos años. Su familia animal está compuesto por perros como Anubis, Pinky y Abuelo Zarigüeya (a quien adoptó con 18 años), cuervos, cabras y caballos.

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