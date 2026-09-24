Carril "fai ruido" y llena el Pleno: "Non é plan ameazar a unha leona cando defende aos seus cachorros"

Un momento de la intervención de las familias Gonzalo Salgado

Un Pleno histórico aprobó por unanimidad la moción del PSOE, a instancias de las familias, para dotar a escolares de la parada de A Escardia de transporte al IES O Carril, tras una intervención de la portavoz de las familias que desgranó, paso a paso y con precisión forense, cómo se había llegado a este conflicto. Pese a que todos los grupos votaron a favor de la iniciativa, el debate no estuvo exento de polémica, con un pequeño rifirrafe entre la ANPA y el edil y diputado del PP, Raúl Santamaría.

Las familias explicaron la situación que se está dando, con niños "pelexando" para no quedarse fuera del transporte, e incluso leyó una carta de una alumna de 2º de ESO, Lorena, en la que explica que "está farta" de tener que buscar un sitio en el transporte que el año pasado tenía garantizado, especialmente a la vuelta, "famentos". En este sentido, Romero hizo especial alusión al alumnado de A Torre, también afectado, ya que vuelve al autobús de Guillán con apenas media hora para comer y cambiar la mochila durante los días en los que tiene jornada partida.

Las últimas novedades, que acabaron de colmar la paciencia de las familias, fue una circular de la Consellería de Mobilidade, que llegó "ás 18 horas do día 22" para que el 24, es decir, hoy mismo, aportasen una foto y un certificado de empadronamiento de los menores que demandan el autobús para hacer un carnet. El concejal popular, Raúl Santamaría, dijo durante su intervención que era para saber "a quen lle corresponde o transporte", lo que tuvo una respuesta masiva entre el público: "A todos".

Recogida de firmas

No fue la única diferencia entre las familias y el edil, al que el portavoz del BNG, Xabier Rodríguez, acusó de "defenderse como gato panza arriba". La portavoz de las familias explicó que durante las conversaciones mantenidas con Santamaría se sintieron "ameazadas" porque les pidieron que no hicieran ruido, algo que Santamaría rebajó a un consejo "porque están traballando e igual non é necesario", dijo tras explicar que tiene "fío directo" con el conselleiro, aunque aún así finalmente reconoció que "non podemos facer máis que transmitir" ya que "non estamos no goberno da Xunta" ni en el del Concello. La defensa de esta mediación frente al "ruido" de la pancarta llevó a Juan Fajardo, de Esquerda Unida, a sacar una fotografía de Santamaría en la concentración en apoyo a Ceuta. "Non lle gustan as pancartas para defender ás familias de Vilagarcía", dijo Fajardo.

En cualquier caso, la portavoz de las familias dejó claro que "non é plan ameazar a unha leona cando defende aos seus cachorros". Con un salón de Pleno con capacidad para 163 personas que estaba totalmente abarrotado y con gente fuera, Carril advierte de que seguirá haciendo "ruido" si no se soluciona.

La documentación requerida por la Xunta no la aportaron por falta de plazo. Para el alcalde, Alberto Varela, se trata de una muestra de que si se les piden estos datos es "para deixar fóra a moitos rapaces", mientras que la portavoz socialista, Tania García, calificó de "absolutamente lamentable" que el alumnado "teña que entrar a codazos. É bochornoso".

Las familias seguirán dando pasos para solventar un problema que se remonta a 2023, cerca de las elecciones- tal y como recordó Romero- cuando se cambió la adscripción de A Escardia, que pasó a depender el IES O Carril en vez de del Castro Alobre, situado a 700 metros de la parada. A cambio, prometieron un autobús que ahora, cuando va por el cuarto curso ya procedente de esta zona próxima a Ravella, desborda tras ya dos cursos con incidencias. "Gústame a improvisación, pero non nestes temas", ironizó la portavoz de las familias, que recordó que desde el 7 de julio tienen los datos de la matrícula para cotejar las direcciones que ahora les piden a las familias.

La ANPA continuará con la recogida de firmas este fin de semana y seguirá luchando por una solución para "os nosos cachorros". La dirección de A Escardia ya se plantea pedir que se revoque la adscripción al instituto carrilexo. "Non pedimos unha limusina, pedimos un microbús", concluyó Romero ante los aplausos de las familias allí congregadas.