Vilagarcía invita a las asociaciones a participar en el taller de radio comunitaria

Una de las actividades del ciclo GonzaloSalgado

La Semana da Muller e Cultura organizada por el área de Igualdade del Concello entra en su recta final, con tres actividades para poner en el foco a las profesionales y creadoras culturales y promocionar el medio radiofónico como la herramienta ideal.

La primera es el taller de radio comunitaria, que se llevará a cabo hoy por la tarde, en el Auditorio, y que impartirá Agaresco (Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social). El departamento que dirige Tania García anima a las asociaciones y colectivos del municipio a participar en esta actividad, cuya asistencia es gratuita.

Las interesadas solo necesitan preinscribirse mandando un correo electrónico al mail muller@vilagarcia.gal. El taller tiene una duración de dos horas, a partir de las seis de la tarde.

Recuerdo a Lola Ferreiro

La programación continuará mañana viernes, con la mesa redonda ‘A radio como ferramenta pedagóxica, feminista e comunitaria’, que se llevará a cabo entre las 18:30 y las 20 horas en el Salón García. También la entrada es gratuita y las personas asistentes podrán escuchar las experiencias y opiniones de la representante de Agaresco, Lorena Seijo; de Cris Corral, de la Red de Escolas por Radio ‘Espora’; de Chelo Carballal, de Radio Filispim-Ferrol; de Mai Insua, psicóloga y creadora del podcast ‘Prendidísima’ y de Loly González, jefa de estudios de la Escola Oficial de Idiomas, centro que utiliza la radio como elemento didáctico. El acto finalizará con la presentación del proyecto ‘Recuperando a memoria histórica das mulleres a través da radio’. La Semana de Muller e Cultura se centró esta semana en el género del podcast. Por ello, el sábado por la mañana, de 12 a 13 horas, se celebrará en el parque Miguel Hernández la última emisión en vivo. Con el título ‘Mullerenaxe a Lola Ferreiro’, el programa recordará a la activista feminista a través de sus compañeras.