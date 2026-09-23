Vilagarcía adjudica la segunda fase de la reforma de Aquilino Iglesia

Primer tramo de la zona Gonzalo Salgado

La regeneración urbana de Os Duráns inicia una nueva e importante fase, con la que se completará la reforma del acceso principal a este barrio: el de la Rúa Aquilino Iglesia. El Concello acaba de adjudicar las obras de mejora de la accesibilidad del segundo tramo de esta vía a Montajes J.M. Iglesias, por importe de 124.353 euros. Este trámite coincide con el inicio del acondicionamiento de la finca anexa para acoger el segundo aparcamiento disuasorio de esta zona.

Una vez formalizados los trámites y firmado el contrato, la empresa podrá iniciar los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de cuatro meses.

Darán continuidad a la llevada a cabo hace dos años y está también diseñada por la arquitecta Lucía Araújo. Gracias al acuerdo del Concello con la propiedad de la finca situada frente al parque, la calle podrá ensancharse en este tramo, poniéndola en línea con el anterior. Mediante el retranqueo del cierre, se ganará espacio para el tránsito de peones, que hasta ahora carecían de aceras y se habilita una vía de plataforma única, de uso compartido con la circulación rodada. El proyecto se completará con la renovación de las redes de saneamiento, colocación de iluminación led y mobiliario urbano. La zona experimenta así gran actividad.