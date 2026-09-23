La Policía Local de Vilagarcía retira quince vehículos abandonados

Retirada de vehículos Cedida

La Policía Local de Vilagarcía retiró de las calles de la ciudad un total de quince vehículos en estado de abandono, en una actuación que permite recuperar el espacio para el estacionamiento y mejorar la limpieza e imagen de la vía pública.

La medida se adopta tras la apertura de los correspondientes expedientes de abandono y las notificaciones a las personas titulares de los vehículos incluyendo, cuando es necesario, la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Una vez cumplidos los plazos establecidos sin que los coches sean retirados, se procede a su traslado a un Centro Autorizado de Tratamento para su descontaminación y posterior baja definitiva.

Con esta actuación, la Policía Local contribuye a liberar plazas de estacionamiento y eliminar focos de suciedad y posible contaminación. Además, durante el turno de mañana los agentes realizaron varios controles de documentación (tanto a personas como a vehículos) procediendo a denunciar varias infracciones, por neumáticos en mal estado o no llevar puesto el cinturón, entre otros motivos.