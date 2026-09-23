'Fodoki' ingresa en prisión tras declarar en el Juzgado de Vilagarcía

Imagen de archivo de los juzgados de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El vilagarciano Óscar A.S., más conocido como ‘Fodoki’, ingresó ayer en prisión tras declarar en el Juzgado de Vilagarcía, aunque la operación en la que fue detenido está dirigida por la Audiencia Nacional. Pasó a disposición judicial ya cerca de la tarde y la magistrada lo envió a la cárcel.

Fue en la mañana del lunes cuando ‘Fodoki’, un hombre con antecedentes al que las fuerzas antidroga le seguían la pista hace tiempo, fue detenido por agentes de la Unidad contra el Crimen Organizado. Se trata de una operación a nivel estatal y no se sabe de más arrestos en Galicia. En los juzgados de Vilagarcía solo declaró Óscar A.S., cuyo domicilio en la Rúa Castelao fue registrado durante horas por los agentes, que también estuvieron inspeccionando el garaje del edificio.

La investigación, que también se lleva a cabo en otros puntos del territorio estatal, es por los delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales, aunque por el momento no han trascendido muchos datos, al encontrarse bajo secreto de sumario.

De hecho, sería una operación a nivel internacional, que se extiende a varios países, entre los que se encuentra Dubai. En los próximos días se espera conocer nuevos detalles.

Intento de secuestro

Óscar A.S., que es también hostelero y regenta un céntrico bar, no era muy conocido a nivel mediático hasta hace tres años, cuando logró huir de un intento de secuestro y tiroteo, llegando ensangrentado al Hospital do Salnés. Los investigadores barajaron, desde el primer momento, la hipótesis del ajuste de cuentas por una posible deuda relacionada presuntamente con el tráfico de drogas.