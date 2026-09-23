Entrar a robar por cuarta vez en diez días en la iglesia de Sobrán y provocan destrozos

Manuel Folgar con las feligresas mostrando los daños Gonzalo Salgado

El cuarto intento de robo en la iglesia de Sobrán, en Vilaxoán, causa importante preocupación en la parroquia. En esta ocasión, el botín obtenido fue calderilla, pero lo importante son los destrozos que provocó durante su estancia en el templo.

La imagen con la que se encontró ayer por la mañana el cura párroco, Manuel Folgar, era desoladora, con restos de madera del cajón de limosnas tirados por el suelo, así como los lampadarios rotos, para lo cual habría utilizado un martillo.

Como ya es la cuarta vez que sucede lo mismo, los vecinos habían tomado alguna precaución y habían dejado uno de los muebles donde se guarda el dinero a la vista y abierto, para que el ladrón viera que no había nado.

Porque están convencidos de que se trata de la misma persona, ya que el ‘modus operandi’ es similar. Accede a la parte de atrás de la iglesia por el cementero y sube a través de los panteones. A partir de ahí, o bien accede desde un ventanal de la capilla del Carmen o tras arrancar la ventana del ábside.

Investigando los hechos se encuentra la Policía Nacional, que ya se desplazó a la zona. Además, el párroco se encontró con destrozos en los bancos. Las sospechas es que se trata de un hombre hábil con las herramientas, ya que uno de los cristales que manipuló para poder entrar al templo es blindado.

A escasos metros

Los vecinos se encuentran preocupados por la agresividad que muestra el actuante y que sobre todo lo haga por tan poca cantidad de dinero. A pocos metros de allí, en la iglesia de Sobradelo, también se produjeron hechos similares, por lo que el ladrón podría vivir cerca de ambas zonas. Durante su último acto delictivo, se hizo daño al cortarse con uno de los cristales, ya que en el suelo de Sobrán había restos de sangre. Además, también se dejó allí una caja de herramientas que utilizó para realizar los actos vandálicos. La Comisaría de la Policía Nacional se encuentra investigando.