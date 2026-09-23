El PP de Vilagarcía pide una campaña de desratización

Una rata en A Xunqueira Cedida

El Partido Popular de Vilagarcía denuncia la “creciente presencia” de ratas en el municipio y reclama medidas. Apunta a entornos como el de A Xunqueira o Fexdega, ambos cerca del río de O Con, como algunos de los focos más afectados.

Presentarán una moción en el Pleno de esta tarde, en la que señalan que son muchas las quejas que recibieron en las últimas semanas. Las inmediaciones del parque infantil de O Piñeiriño, el entorno del asilo Divina Pastora o la calle Juan Carlos I son otros puntos conflictivos.

Ante este estado, el PP considera “imprescindible” que el Concello actúe cuanto antes y propone al Pleno que aplique un plan de desratización, priorizando estas zonas. También ven necesario el aumento de la limpieza “e higiene urbana, con el baldeo y la limpieza de la red pública de alcantarillado”.

Es una de las mociones que se debatirán en el Pleno, donde el Partido Socialista presenta una iniciativa reclamando transporte escolar al instituto de O Carril para el alumnado de A Escardia. Presentes en Ravella estarán las familias, que iniciaron una recogida de firmas. Por otra parte, el BNG reclama al gobierno local que asuma la gestión directa del Plan Madruga y también presenta una moción contra la represa del Umia en Cabanelas.