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Vilagarcía

Artistas de nueve Grammy para la nueva temporada de la Filarmónica de Vilagarcía

Todos los conciertos serán en el Auditorio, a las 20:30 horas, y se llevarán a cabo entre octubre y mayo

Olalla Bouza
23/09/2026 21:06
Presentación de la nueva temporada
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 La Sociedad Filarmónica de Vilagarcía ya tiene listos todos los detalles para una temporada de excepción, en la que la música clásica volverá a sonar por todo lo alto en un año, además, en el que celebran una década. El primero de los conciertos será el sábado 3 de octubre y, además, tendrá entrada gratuita, ya que está patrocinado por el Concello. Correrá a cargo de Wu Han (al piano) y, al celo, estará David Finckel que, destacó Sonia Outón, edil de Cultura, cuenta con nueve premios Grammy.

“É algo excepcional, dentro da música de cámara”, dijo la edil, que destacó que ambos son directores del Lincoln Center de Nueva York. “É un auténtico luxo poder arrancar desta forma”, señaló Outón. José Luis Sanz, de la Filarmónica, destacó que comenzaron en febrero de 2016 con ochenta socios y que hoy son 200 y “estamos estabilizados en el entorno”, con una media de 300 asistentes a los conciertos.

Completan el cartel nombres como Raquel Areal, Yun Zeng, Zee Zee, Anneleen Lenarts, Sara Fernández, Matvey Demin, Daishin, Kashimoto, Eric Le Sage, la Real Filharmonía de Galicia y el Cuarteto de Leipzig. Además, habrá una sorpresa para la época navideña, con un concierto extraordinario. Todas las actuaciones serán a las 20:30 horas en la sala principal del Auditorio, con entrada gratuita para los socios y de 20 euros para el resto, salvo las patrocinadas. El alcalde, Alberto Varela, destacó el programa educativo, con alumnado de toda la provincia.

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