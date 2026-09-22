'Tres adioses', de Isabel Coixet, se proyecta este miércoles en el Salón García

Exposición del Cine Club Ádega en el Salón García Gonzalo Salgado

El filme 'Tres adioses', el último trabajo de la directora catalana Isabel Coixet, se proyectará este miércoles en el Salón García de la mano del cine club Ádega.

El pase, que comenzará a las ocho y media de la tarde, es gratuito para todos los socios y socias del club y tendrá un coste de cuatro euros para el resto del público. Los estudiantes y personas desempleadas únicamente tendrán que abonas 2,50 euros.

Sinopsis

Esta película, que está protagonizada por Alba Rohrwacher, se trata de una adaptación de la novela autobiográfica 'Tre ciotole', de la escritora italiana Michela Murgia.

La historia se centra en Marta, una mujer que, tras una ruptura sentimental, descubre que la pérdida de apetito que sufre no se debe solo a la tristeza, si no también a una dolencia.

A partir de ahí, el filme se convierte en una reflexión sobre la vulnerabilidad, los afectos, el paso del tiempo y la manera en la que afrontamos las despedidas.