Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

'Tres adioses', de Isabel Coixet, se proyecta este miércoles en el Salón García

La película, que llega de la mano del cine club Ádega, comenzará a las 20:30 horas

C. Hierro
22/09/2026 13:26
exposición cineclube adega
Exposición del Cine Club Ádega en el Salón García
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El filme 'Tres adioses', el último trabajo de la directora catalana Isabel Coixet, se proyectará este miércoles en el Salón García de la mano del cine club Ádega.

El pase, que comenzará a las ocho y media de la tarde, es gratuito para todos los socios y socias del club y tendrá un coste de cuatro euros para el resto del público. Los estudiantes y personas desempleadas únicamente tendrán que abonas 2,50 euros.

Sinopsis

Esta película, que está protagonizada por Alba Rohrwacher, se trata de una adaptación de la novela autobiográfica 'Tre ciotole', de la escritora italiana Michela Murgia.

La historia se centra en Marta, una mujer que, tras una ruptura sentimental, descubre que la pérdida de apetito que sufre no se debe solo a la tristeza, si no también a una dolencia.

A partir de ahí, el filme se convierte en una reflexión sobre la vulnerabilidad, los afectos, el paso del tiempo y la manera en la que afrontamos las despedidas. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620