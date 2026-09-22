Los cuidadores y dependientes menores de 65 años podrán acudir a la Romaría de Maiores

Romaría dos Maiores en Vilagarcía D.A.

El Concello de Vilagarcía decidió ampliar los supuestos de edad para poder participar en la Romaría dos Maiores que se celebrará el diez de octubre en Fexdega. El objetivo, señalan desde Ravella, es permitir la asistencia a este evento a las personas dependientes y cuidadoras a pesar de que no tengan cumplidos los 65 años El límite de edad, indican, solo se deduce para estos dos casos y siempre previa acreditación de las circunstancias.

Debido a este cambio en las normas, el plazo para adquirir la invitación para formar parte de esta reunión se pospone hasta el 29 de septiembre.

Desde el departamento que dirige Tania García detallan que esta modificación sirve para que ninguna persona dependiente susceptible de participar en la iniciativa pierda la oportunidad debido a que, quién la cuida, no tenga la edad establecida. Lo mismo ocurre en el supuesto de que un mayor tenga, a su cargo, a un dependiente menor de 65 años y quieran ir juntos a la celebración.

Los interesados pueden adquirir las entradas –a doce euros para empadronados y 41,80 para no empadronados– en las dependencias del área de Persoas Maiores del Concello en horario de 9:00 a 13:00.