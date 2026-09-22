Las familias del IES O Carril acudirán al Pleno para exigir a la Xunta transporte escolar

Recogida de firmas para reclamar el transporte escolar al IES O Carril Aitana Vidal

Las familias afectadas por la falta de transporte escolar para el IES O Carril se reunieron ayer para conocer la implicación de los afectados y trazar un plan de acciones para exigir a la Xunta un mayor número de plazas para el alumnado de este centro.

Tras haberse reunido con el alcalde, Alberto Varela, así como con representantes de los partidos de la oposición, el siguiente paso que tienen decidido dar es acudir a la sesión Plenaria que tendrá lugar mañana. En este escenario, detalla la presidenta de la ANPA del centro, Ana Romero, volverán a pedir el apoyo a la Corporación para lograr que desde Educación acepten su solicitud.

Por el otro lado, indican, continuarán con la recogida de firmas, acción a la que se han sumado las familias de A Escardia al entender que esta situación genera grandes inconvenientes relacionados, por ejemplo, con un mayor número de desplazamientos en coche o con la adaptación de los horarios de trabajo.

Orden del día

Además del problema del transporte escolar en el IES O Carril otros temas que formarán parte del orden del día del Pleno será la moción presentada por el BNG para pedir soluciones a los problemas de seguridad y movilidad en la Praza da Independencia o para que el Concello asuma la gestión directa del Plan Madruga. Además, se debatirá, de la mano del PP, sobre la aplicación de un plan extraordinario de desratización.