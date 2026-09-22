La flota sopesa un paro general por el precio del gasoil: “É inasumible exercer a pesca con estos custes”

La flota, amarrada Mónica Ferreirós

La Federación Galega de Confrarías se reunió el pasado lunes para abordar la delicada situación que sufre la flota —especialmente a la pesca artesanal— por los precios del gasoil. Sobre la mesa están medidas drásticas, como la de adoptar un paro general, al igual que ocurriera a principios de año ante la amenaza del Reglamento Europeo de Control de la Pesca. Las cofradías considerán que el tope de precio debe rondar los 0,70 euros el litro para que la actividad sea viable, algo que choca completamente con la realidad, en la que el combustible ronda “desde 1,25 a 1,40 euros o litro, dependendo do porto”, según denuncia el patrón mayor de Cambados, Alejandro Pérez.

Precisamente el Pósito cambadés es uno de los más afectados, ya que entre sus socios “temos barcos de cerco e moita flote de artes menores e marisqueo a flote, para los que el precio del gasoil supone un importante lastre. “A xente está vindo faenar porque ao final do mes hai que pagar facturas e salarios, pero non hai rentabilidade; un armador, agora mesmo, ao mellor ten que poñer cartos do seu bolsillo”, lamenta Pérez.

Por ello, desde Cambados ven con buenos ojos la posibilidad de convocar una huelga, al igual que ocurre en otros Pósitos, aunque esperarán hasta el día 29, cuando se celebrará la comisión de la Federación Nacional de Cofradías, donde las agrupaciones gallegas tratarán de buscar un consenso nacional para “tomar medidas drásticas de xeito conxunto”.

En este sentido, Pérez considera que urge tomar una decisión, ya que la flota está pendiente de la apertura de una nueva campaña del libre marisqueo en octubre, “e con estos prezos vexo a cousa moi complicada”, señala.

Bonificación en surtidor

En cuanto a las demandas, desde Cambados tienen claro que es necesario que el Ministerio reciba a las cofradías para abordar posibles ayudas. Actualmente, hay vigente una reducción de veinte céntimos del precio del gasoil, que desde el Pósito de Ribeira, su patrón, José Antonio Pérez, considera “unha burla”. De hecho, su homólogo cambadés señala que en realidad dicha ayuda fiscal se queda muy por debajo de los 20 céntimos: “Nos mellores casos non chegaron nin aos quince céntimos”.

Ambos coinciden en que, de todas formas, lo primordial es que el descuento se produzca directamente en el surtidor, ya que actualmente pagan el precio real del combustible y, a posteriori, reciben la subvención.

“As medidas teñen que ser xa, porque despois chega a campaña do Nadal e novembro e decembro son os meses que levamos todo o ano esperando”, recalca el vicepatrón de la Cofradía de O Grove, José Antonio Otero. “Esto é un escándalo, despois falamos de que non hai relevo, pero como vai haber, ninguén quere meter a un fillo neste oficio”, recrimina el representante meco.

Desde A Illa, Juan José Rial, reconoce también la situación límite del sector: “Parece que non vai quedar outra que facer paros, porque non sae rentable sair o mar”, asegura. Un grito unánime en el sector del mar arousano, que espera que en la reunión del próximo martes se tomen decisiones. “O máis normal, para meter presión sería o paro, é a única medida que temos”, señala Otero, desde el Pósito grovense. Pero la reunión servirá también para solicitar una reunión con el Ministerio, en la que poder trasladar todas estas demandas y las dificultades de la flota para beneficiarse de la bonificación por el combustible, a todas luces insuficiente.