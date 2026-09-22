La caldeirada de pescado protagoniza el último cocinado de ‘O calendario da Ría na túa mesa’

Taller de cocina Xoanqui Ameixeiras Mónica Ferreirós

La caldeirada de pescado cocinada por el chef Xoanqui Ameixeiras protagonizará el último de los showcookings incluidos en el programa ‘O calendario da Ría na túa mesa’. La cita será el jueves, a partir de las once y media de la mañana en la zona gastronómica de la Praza de Abastos de Vilagarcía.

En esta cita, el cocinero demostrará al público asistente cómo se prepara una caldeirada de pescado utilizando, únicamente, productos de temporada que se pueden adquirir en el mercado de la localidad. A pesar de que la actividad es gratuita para el público, desde el Concello recomiendan a los interesados confirmar asistencia previamente a través de la plataforma ticket.vilagarcia.gal.

El objetivo de esta iniciativa, que repite escenario en la zona situada en el primer piso del edificio de la plaza, es poner en valor la cultura marinera y la cocina de proximidad a través de la divulgación de la gastronomía ligada al sector pesquero.

Desde el gobierno local destacan que, gracias a realizar estos talleres gastronómicos –que ya llevan realizándose tres ediciones– en este espacio logran dinamizar el mercado público y, además, ayudan a la promoción del amplio surtido y de la calidad de los productos que allí ofrecen.