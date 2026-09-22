La ANPA de A Escardia recoge firmas para reclamar transporte escolar al IES O Carril

Un momento de la recogida de firmas Aitana Vidal

La ANPA de A Escardia llevó a cabo durante la jornada de ayer una recogida de firmas para reclamar a la Xunta transporte escolar al instituto de O Carril. Las familias estuvieron tanto a la hora de entrada al centro como la de salida pidiendo el apoyo de los viandantes, para una reclamación que tiene afectación directa para los escolares.

Y es que el centro situado a escasos metros de Ravella está, desde hace un par de años, adscrito al instituto carrilexo, por decisión de la Xunta y pese a que, por distancia, le correspondería el Castro Alobre.

La medida vino con el compromiso de que tendrían transporte escolar, lo que se cumplió hasta el inicio de este curso cuando, por sorpresa, muchos escolares se quedaron en tierra porque no había sitio en el vehículo. Desde la administración autonómica dijeron entonces que más de la mitad se quedarían sin este derecho, por la necesidad de hacer una revisión. Las familias con alumnado afectado del instituto iniciaron las acciones, con reuniones con el gobierno local, que llevará el asunto a Pleno. Ahora, son las de A Escardia las que se suman a estas reivindicaciones, al entender que esta situación genera inconvenientes, como más desplazamientos en coche y adaptación de los horarios de trabajo.