Exigen el cierre del proyecto de la mina de Touro y la empresa duda de la rigurosidad del informe

Un momento de la rueda de prensa Cedida

La Plataforma Veciñal Mina Touro-O Pono y la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), apoyadas por la Plataforma Ulloa Viva, exigen el cierre definitivo del proyecto minero de Cobre San Rafael basándose en un informe realizado por la Consellería do Mar que alerta “dos riscos irreversíbeis para a Ría de Arousa e o sector acuícola”.

Las plataformas indican que el informe técnico presentado en el día de hoy recomienda “o peche definitivo da mina” y denuncia que “a empresa omite o estudo de biocumulación de metais pesados”. En dicho documento, señalan, se indica que las aguas residuales de la mina acabarían vertiéndose al río Ulla y, por tanto, a la Ría.

Dudas sobre el informe

Por su parte, desde la empresa, señalan que el documento difundido por las plataformas “carece de data e de sinatura” por lo que no es posible verificar ni su autoría ni el momento de su emisión.

De la misma manera, detallan que se trata de un documento “claramente subxectivo e, no mellor dos casos, de trámite, non final”. En este sentido, indican que el informe presenta expresiones y valoraciones que resultan "impropias dun informe técnico rigoroso" y reiteran que las cuestiones señaladas cuentan con el respaldo de "centos de informes especializados".