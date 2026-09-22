El futuro de Vilagarcía: una ciudad pensada alrededor de las personas

Foro sobre Mobilidade Sostible organizado por Diario de Arousa Gonzalo Salgado

Vilagarcía se encuentra, desde hace años, en un momento de transformación urbana que parte de la necesidad de devolverle las calles a las personas. Para ello es necesario llevar a cabo diferentes acciones entre las que destaca la peatonalización de vías, la creación de espacios verdes y la puesta a disposición de vecinos y visitantes aparcamientos disuasorios que permitan eliminar los vehículos del centro de la localidad.

Sobre todo ello giró el foro organizado por Diario de Arousa en colaboración con el Concello de Vilagarcía dentro de la programación de la Semana da Mobilidade. El director del Diario, José Pereira fue el encargado de moderar esta conversación que inició el alcalde del municipio, Alberto Varela. “Un dos retos inmediatos que temos é a mobilidade sostible, facer a Vilagarcía de futuro”, señaló el edil quién invitó a todos los presentes a “non esquecerse” de caminar.

Transformación

Tras él, la encargada de tomar la palabra fue la arquitecta y concejala de Urbanismo e Mobilidade, Paola María, quién aprovechó para enumerar algunas de las acciones que el gobierno local llevó a cabo para “transformar a cidade”.

En ese proceso, los propulsores de este cambio, liderado por la concejala, basaron su trabajo en una pregunta sencilla: “¿cómo queremos que as persoas vivan e desfruten das cidades?” . Y, en una premisa: “a necesidade de deixar aos nosos fillos, como mínimo, o que tivemos nós” y detalló, un espacio en el que jugar en las calles, espacios abiertos y zonas en las que vivir y relacionarse entre ellos.

Foro sobre Mobilidade Sostible organizado por Diario de Arousa Gonzalo Salgado

Para ello destacó alguno de los “nuevos” espacios creados en Vilagarcía: la Praza da Independencia, las obras de la zona de Matosinhos, la calle Clara Campoamor o la peatonalización en el barrio de O Piñeiriño.

“Ademais recalcar a nova zona de O Ramal, que permítenos devolver a fachada marítima e crear un nexo entre a cidade e o paseo marítimo”, señaló la edila. Para detallar que lo que quiere el gobierno local es “una vila pensada arredor das persoas”.

Para llegar a este punto, tal y como señaló Rocío Louzán, presidenta de Zona Aberta, hubo “escepticismo inicial” pero, actualmente “a percepción do sector é moi positiva”. Desde que comenzó la transformación, indicó, Vilagarcía es “un entorno moito máis accesible para a xente e está pensado para as persoas” lo que detalló, permite que paseen y disfruten de la oferta comercial y de la hostelería. “O cliente xa non busca só comprar, busca a experiencia de pasear, tomar algo tranquilamente”, comentó

En este sentido y en la búsqueda de esa experiencia, además de devolverle “vida” a Pontevedra, se inició hace treinta años la renovación total de esta villa. Para hablar de ello y de cómo afectó a los vecinos, al comercio y a los visitantes estuvo presente en este encuentro Jesús Fole, arquitecto, experto en proyectos de transformación urbana y referente del de modelo de ciudad de Pontevedra “Teníamos claro que era necesario un cambio. La gente estaba escapando del centro debido a su degradación, desde un punto de vista social y económico”, señaló Fole.

Asistentes al foro sobre Mobilidade Sostible organizado por Diario de Arousa Gonzalo Salgado

A partir de ahí comenzó lo que tildó “la locura” de transformar Pontevedra y convertirla en lo que es hoy “una ciudad llena de vida, y la vida la da la gente, no los coches”.

Para lograrlo, indicó, se precisó mucha pedagogía y “explicar el porqué de las cosas, así como escuchar mucho a los comerciantes y a los vecinos”.

En este punto se encontraba Juan Loureiro, presidente de la Confederación Galega de Asociacións de Veciños (Cogave) quién no dudó en elogiar los cambios vividos por Vilagarcía estos últimos años y en indicar que “para que quede ben hai que pasalas canutas”, en referencia a las molestias de las obras muchas veces criticadas.

Transporte público

En algo en el que todos los ponentes coincidieron es que en Vilagarcía se está trabajando con el objetivo de alcanzar esa ansiada movilidad sostenible pero que, como en todo, todavía quedan cosas por hacer. Una de las más necesarias, apuntaron, es aquella relacionada con el transporte público comarcal un servicio que, coincidieron, “non só favorece a Vilagarcía, senón a todas as vilas”.

En este sentido, señaló la concejala Paola María, que el que existe actualmente “non é funcional” y no permite, desde Vilagarcía “chegar a outras praias, a Catoira, a Caldas ou a Ribeira”. Así destacó la necesidade de “estar todos no mesmo barco” y de “darlle unha volta moi grande” al transporte público para que evolucione al compás de las nuevas ciudades con prioridad para peatones que se están creando.

Semana da mobilidade

Tras este foro, las actividades organizadas por Ravella en torno a la Semana da Mobilidade continúan. Así, para hoy, está previsto que se inicien las obras de accesibilidad y el nuevo parking de Os Duráns.

Mañana se llevará a cabo la inauguración del aparcamiento emplazado en la zona de A Escardia que nace, como el resto de puntos, para liberar de vehículos propios el centro de la localidad y, además, en este caso, dar servicio a los usuarios del tren y a la comunidad educativa del centro escolar que está allí localizado. Los actos programados se cerrarán el viernes con la celebración de la Festa da Bicicleta.