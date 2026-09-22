El coordinador de Urxencias de O Salnés, Manuel Vázquez, galardonado con el Premio Mellores Médicos 2026

Manuel Vázquez Lima, coordinador del Servizo de Urxencias del Hospital do Salnés

El doctor Manuel Vázquez Lima, coordinador del Servizo de Urxencias del Hospital do Salnés, fue galardonado con el Premio Mellores Médicos 2026, certamen organizado por El Confidencial.

Este reconocimiento, señalan, pone en valor su trayectoria profesional ligada a la gestión de los servicios de Urxencias y a la atención sanitaria directa. Así, destacan que al frente de este servicio, impulsó importantes medidas orientadas a mejorar la calidad asistencial de este centro hospitalario entre las que distinguen la implantación de protocolos avanzados de triaje, la optimización de los tiempos de espera y la coordinación de los equipos profesionales en entornos de alta presión asistencial.

Para el doctor, conocido como Tato Vázquez, esta distinción trasciende el ámbito individual y da relevancia al conjunto de profesionales que sostienen la atención sanitaria urgente. "Isto non é un premio individual, senon un recoñecemento a todo un equipo polo seu traballo constante e pola súa aposta polo futuro, tanto a nivel do servizo de Urxencias do Hospital do Salnés coma na busca constante dunha mellor calidade asistencial", apuntó.

El premio, entregado en Madrid, recalcó además, que el doctor Vázquez Lima fue incluido, en el año 2023, en la lista Forbes entre las personas más influyentes de la Sanidad Española o que, en el contexto de la pandemia Covid, fue miembro del Comité Clínico de Emerxencias Sanitarias de Galicia y del equipo redactor del Plan de Continxencia para os Servizos de Urxencias e Emerxencias de Semes.

En la gala, también se hizo referencia a que durante su carrera participó activamente en la organización científica de congresos autonómicos, nacionales e internacionales y contribuyó, por ejemplo, a la elaboración del Currículo Europeo da Especialidade.