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Vilagarcía

El Concello amplía el horario de apertura de la Oficina de Turismo y del Museo do Ferrocarril

C. Hierro
22/09/2026 21:50
El Museo do Ferrocarril 
D.A.
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El Museo do Ferrocarril (Mufevi) y la Oficina de Información Turística ubicada en O Cavadelo amplían su horario y los días de apertura al público.

Así, desde el Concello señalan que la reorganización de los recursos humanos de las concejalías de Turismo e Xuventude de Vilagarcía, permiten que el Mufevi –desde ayer– abra al público seis días a la semana, de martes a jueves y los domingos en horario de mañana y, los viernes y los sábados durante toda la jornada.

Este centro, dedicado a la primera línea ferroviaria de Galicia (Cornes-O Carril) por tanto, amplía de forma muy notable las posibilidades de recibir a las personas que, a título individual quieran conocer la historia del tren en la ciudad como, a grupos concertados, especialmente colegios o excursiones que, hasta ahora, tenían que limitar sus visitas a los fines de semana.

Por otro lado, la atención a los visitantes que se ubica en A Peixería pasará a estar abierto un día más. De esta manera, a partir de esta semana, este punto de información turística atenderá a los visitantes también los viernes, tanto en horario de mañana como de tarde. 

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