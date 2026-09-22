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Vilagarcía

Curtas transforma Vilagarcía en una apocalipsis zombi

Las entradas para participar en esta experiencia que durará seis horas, ya están a la venta

C. Hierro
22/09/2026 12:05
Imagen de una de las exposiciones de este año del Curtas
Imagen de una de las exposiciones de este año del Curtas
Mónica Ferreirós
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Vilagarcía se transformará, el próximo 17 de octubre, en el epicentro de una apocalipsis zombi en directo gracias a la llegada de Survival Zombi de la mano de la 54ª edición de Curtas Festival do Imaxinario.

Durante seis intensas horas, los participantes en esta iniciativa intentarán sobrevivir en un entorno urbano real en el que no existen pantallas. Todo sucede entre jugadores que convierte cada instante en parte de una historia única. Equipados únicamente con su ingenio, detallan los organizadores de este "real game" que ya lleva más de 600 ediciones, los jugadores tendrán que desplazarse por la ciudad, superar pruebas, resolver situaciones complejas y tomar decisiones cruciales mientras interactúan con actores profesionales y hordas de zombis.

La actividad combina interpretación, estrategia, exploración y trabajo en equipo. Además, obliga a los participantes a pactar alianzas y, también, enfrentarse a la realidad de la traición humana.

Las entradas para vivir en primera persona esta invasión zombi ya están a la venta a través de este link. El precio parte desde los 19,90 euros, para figurar como un 'súpercobarde' a los 59,90 euros como 'superviviente modo extremo'.

El festival

Esta actividad se convertirá en la antesala de la  54ª edición de Curtas Festival do Imaxinario que se celebrará en Vilagarcía desde el 23 de octubre al 1 de noviembre.

Más que un evento estrictamente cinematográfico, este festival constituye una experiencia multidisciplinar que transforma Vilagarcía en la capital de lo extraordinario, integrando cine, literatura, banda diseñada y artes visuales en una única propuesta cultural.

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