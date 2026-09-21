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Vilagarcía

Vilagarcía lanza una oferta que rebaja el precio del bono anual de VaiBike a diez euros

El objetivo es fidelizar nuevos usuarios para un servicio municipal que se encuentra en plena expansión

Olalla Bouza
21/09/2026 18:41
Imagen de una de las estaciones del servicio del VaiBike
Imagen de una de las estaciones del servicio del VaiBike
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El Concello de Vilagarcía lanza una oferta de precios reducidos para el VaiBike!, que permitirá utilizar el servicio municipal de alquiler de bicicletas durante todo el año por tan solo diez euros y, por un mes, por cinco euros. Estas tarifas están disponibles en la app móvil hasta el 31 de diciembre de este año.

Después, los bonos recuperarán el precio habitual (36 euros el anual, 20 el mensual, 12 el semanal y cinco el de uso por día). Además de conmemorar la Semana Europea de Mobilidade animando a la ciudadanía a realizar los desplazamientos cotidianos en este medio de transporte alternativo, ecológico y saludable, con esta promoción el Concello pretende continuar ganando usuarios para un servicio en expansión.

Ampliación de estaciones

La Concellería que dirige Paola María Mochales tiene previsto ampliar el VaiBike en los próximos meses mediante la electrificación y creación de diez nuevas estaciones, para llegar a nuevos emplazamientos de zonas del rural y centros de atracción de personas. Esta actuación permitirá llegar a las 28 bases y en todas ellas habrá vehículos de impulsión eléctrica, que faciliten los desplazamientos más largos y que se ofertarán junto con los convencionales de pedal.

La actuación se financiará con los fondos europeos a través de la EDIL, en el que, inicialmente y a expensas de concretar el coste final del proyecto, se le reserva una partida de 680.000 euros.

Esta es una iniciativa que s enmarca en la Semana da Mobilidade a la que hace años que se suma el Concello de Vilagarcía. En el marco de esta efeméride, se celebró durante el fin de semana pasado un paseo nocturno en bicicleta. La colaboración de entidades como Arousa en Bici es crucial para estas iniciativas de transporte sostenible.

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