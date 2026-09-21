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Vilagarcía

Teófilo y el Consorcio de Santiago publican 'O desenvolvemento da aviación en Galiza'

La obra, fruto de más de veinte años de investigación, la firma Xerardo Rodríguez Arias

Olalla Bouza
21/09/2026 21:50
Jose Luis Teófilo posa con el libro del 75 aniversario del San Martín, que se presenta mañana sábado en Vilaxoán
El editor vilagarciano José Luis Teófilo
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Teófilo Edicións y el Consorcio de Santiago presentan 'O desenvolvemento da aviación en Galiza', de Xerardo Rodríguez Arias, una obra que recorre la historia de la aviación gallega desde sus primeros antecedentes hasta la creación de los principales aeropuertos gallegos.

Fruto de más de veinte años de investigación, el libro aborda los inicios de la navegación en globos aerostáticos, los primeros aviadores gallegos, los espectáculos aéreos celebrados durante las primeras décadas del siglo XX y las primeras incursiones en aviaciones militares.

La publicación analiza también la localización y construcción de los aeropuertos gallegos, atendiendo al contexto económico, social y político que condicionó su desarrollo.

A través de fotografías, documentos o materiales históricos, esta obra de 426 páginas ofrece una visión rigurosa y accesible de un capítulo fundamental de la historia contemporánea de Galicia. Además, desde Teófilo Edicións y el Consorcio destacan que reafirma su "compromiso coa divulgación e conservación do patrimonio histórico galego".

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