Los buzos ultiman los trabajos en la zona de la depuradora de Vilagarcía

Un momento de los trabajos Aitana Vidal

Los buzos de la empresa contratada por la concesionaria del servicio municipal de agua, Espina & Delfín, para reparar la avería detectada en un tubo de la depuradora, se encuentran ultimando los trabajos.

Ayer mismo era posible verlos en la esquina del paseo a Canelas, justo al lado de la EDAR, donde la zona se encontraba acordonada para evitar molestias.

Los trabajos ya avanzaron mucho y se encuentran en los últimos retoques de la reparación, aunque por el momento, explican desde el Concello, no pueden decir cuándo acabarán, ya que depende de factores externos, como las condiciones de visibilidad o si también hay mejillón que sea necesario picar. Las labores se centran ahora en la retirada de la arena que cubría el tubo y ya están acabando.

Fue a finales de agosto cuando la rotura del emisario de la depuradora obligó a realizar estos trabajos, después de que un vertido de agua depurada llamase la atención de numerosos viandantes que recorren la zona. El Concello explicó entonces que se trataba de aguas que llegaban al mar tras el previo tratamiento en la planta depuradora de Ferrazo. En todo caso, estos problemas, derivados de la falta de capacidad de las instalaciones, está previsto que finalicen con las obras de ampliación.