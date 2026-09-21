'Leo', un gato superviviente al que dispararon perdigonazos ya dos veces en Vilaxoán

El gato Leo Cedida

Una familia de Vilaxoán denuncia que su gato ‘Leo’ fue herido en dos ocasiones con una escopeta de balines. La última tuvo lugar el pasado viernes y pudo tener consecuencias graves, ya que fue muy cerca del oído.

Los hechos tuvieron lugar en la zona de San Cibrán, en una calle sin salida, donde ‘Leo’ y otros gatos del vecindario salen a las huertas traseras. “Si llega a ser un poco más hacia el interior del oído ya estaría muerto”, explica su familia. Ahora, el felino se encuentra en casa tras pasar por el veterinario, donde una radiografía confirmó que se trataba de otro perdigonazo.

Ahora hay que hacer una ecografía por si es necesario una intervención quirúrgica, aunque su familia espera que puedan evitarla para proteger a un gato que encontraron en la calle y que ya tuvo algún que otro problema médico, por lo que “cuantas menos intervenciones de ese tipo tenga mejor”.

Carteles que pondrán en la zona

Los hechos ya fueron denunciados ante la Policía Nacional, que también dio cuenta al Seprona de la Guardia Civil, que investiga los delitos de maltrato animal. Además, pusieron carteles en el vecindario.

Envenenamientos próximos

La familia de ‘Leo’ quiere que posibles afectados de hechos similares tomen conciencia y recurran también ante las autoridades, ya que en otra zona hubo envenenamientos. El año pasado, el gato llegó a casa con otra herida grande que tardó en curar y, en el veterinario, descubrieron que se trataba de un perdigonazo. ‘Leo’ se encuentra ya tranquilo y bien en su hogar, pero los suyos están preocupados y buscan al culpable