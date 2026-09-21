Diario de Arousa se suma a la Semana da Mobilidade con un foro sobre las ciudades del futuro

La concejala, Paola María, y el presidente de Arousa en Bici, Emilio González, en la presentación de la programación Gonzalo Salgado

Diario de Arousa se suma a los actos de la Semana da Mobilidade con un foro que se celebrará esta tarde, en el Salón García, a las 20 horas. Paola María, arquitecta y concejala de Urbanismo e Mobilidade, Rocío Louzán, presidenta de Zona Aberta, Jesús Fole, arquitecto, experto en proyectos de transformación urbana y referente del cambio de modelo de Pontevedra y Juan Loureiro, presidente de la Confederación Galega de Asociacións de Veciños (Cogave) debatirán sobre los diferentes modelos de ciudad que existen en la actualidad y los objetivos futuros.

Los actos se enmarcan en el XXV aniversario de Diario de Arousa, en colaboración con el Concello, para la promoción de la movilidad sostenible.

Precisamente este será el tema a abordar en el foro, tanto desde el punto de vista del urbanismo como de otros aspectos relacionados, como el transporte público o en bicicleta. La Concellería de Mobilidade lleva años diseñando actuaciones para reducir el uso del coche en las carreteras vilagarcianas, en la senda de la Agenda 2030 y las políticas verdes para reducir la huella de carbono. En el marco de estas medidas se encuentran las humanizaciones como las de Arcebispo Lago, la Praza de Galicia o Clara Campoamor, entre otras en diversos puntos de la geografía municipal.

Otras actuaciones en este sentido son la creación de sendas peatonales, como la de Canelas, y ciclovías (por diversas zonas), los carriles de Bico e Vai y los Camiños Escolares Seguros y el VaiBike