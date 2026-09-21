Detienen a Fodoki en el marco de una operación de la UCO contra el tráfico de drogas

Una operación de la UCO en la comarca l Guardia Civil

Agentes de la Unidad contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil detuvieron esta mañana a Óscar A.S., hostelero vilagarciano más conocido como 'Fodoki', en un operativo estatal contra el tráfico de drogas.

'Fodoki' escapó hace unos años en moto de un tiroteo e intento de secuestro que el mismo denunció ante la Policía Nacional y del que siempre se sospechó que era un ajuste de cuentas por tráfico de drogas.

Óscar A.S. fue detenido en una operación rápida, en la que los agentes registraron tanto la vivienda como el garaje del edificio en el que reside, situado en la Rúa Castelao. Por el momento no ha trascendido mucho más, salvo que se trata de una operación en varios puntos de la geografía española y que, por ahora, 'Fodoki' es el único detenido en Galicia. (HABRÁ AMPLIACIÓN)