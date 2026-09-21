Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Detienen a Fodoki en el marco de una operación de la UCO contra el tráfico de drogas

Olalla Bouza
21/09/2026 13:09
2023 12 22 op nazare uco 04
Una operación de la UCO en la comarca l
Guardia Civil
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Agentes de la Unidad contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil detuvieron esta mañana a Óscar A.S., hostelero vilagarciano más conocido como 'Fodoki', en un operativo estatal contra el tráfico de drogas.

'Fodoki' escapó hace unos años en moto de un tiroteo e intento de secuestro que el mismo denunció ante la Policía Nacional y del que siempre se sospechó que era un ajuste de cuentas por tráfico de drogas.

Óscar A.S. fue detenido en una operación rápida, en la que los agentes registraron tanto la vivienda como el garaje del edificio en el que reside, situado en la Rúa Castelao. Por el momento no ha trascendido mucho más, salvo que se trata de una operación en varios puntos de la geografía española y que, por ahora, 'Fodoki' es el único detenido en Galicia. (HABRÁ AMPLIACIÓN)

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620