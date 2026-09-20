O Piñeiriño recuerda sus inicios con el parque 'As Cacharolas'

Descubrimiento de la placa Aitana Vidal

As Cacharolas ya tienen su placa. Está en el barrio que ayudaron a construir cuando eran “catro casas e varias fincas”, tal y como explicó Pedro Falcón, directivo de la asociación Breogán, que promovió junto al Concello el homenaje que ayer se rindió a las Carmen Búa, madre e hija.

Presentes estaban muchos de sus familiares, emocionados, y los vecinos que les mostraron su agradecimiento con sentidos aplausos y coreando su mote, en el momento de descubrimiento de la placa que ya renombra el parque de O Piñeiriño.

El emotivo acto de descubrimiento de la placa estuvo marcado por la música tradicional de Froallo, la que lleva acompañando a generaciones enteras en las fiestas populares.

A continuación, la comitiva se trasladó al escenario montado en la peatonal, donde después comenzaría la Fiesta de Fin de Verano. Porque el ritmo de las estaciones, señaló Falcón, también se marca desde As Pistas.

A este sobrenombre del barrio hizo alusión el alcalde, Alberto Varela, en su discurso, en el que recordó los tiempos en los que la zona era simplemente “de paso” para ir al pabellón de Fontecarmoa. Fueron muchos años de acción vecinal los que cambiaron este concepto, hasta llegar a la autodenominación de “mellor barrio do mundo”.

Por ello, no solo se tuvo un recuerdo para As Cacharolas, sino para otros líderes vecinales como Carlos Méndez, que reivindicaron mejoras para el barrio.

“Fai cuarenta anos, cando esta urbanización comezaba a tomar forma, eu era un rapaz”, recordó el alcalde, Alberto Varela. Ese niño, que ni sospechaba que se convertiría en alcalde, nada sabía tampoco “do que significaba a expansión de Vilagarcía”.

La consciencia llegó con el tiempo, para él y para muchos, que fueron viendo como el mapa vilagarciano se iba ensanchado. “Nos anos 80 todavía se estudiaba por onde trazar unha ruta que conectase o centro con Fontecarmoa”, explica Varela.

Otro momento importante en la historia del barrio fue cuando se tuvo que luchar por la reforma del colegio. “Eran uns barracóns portátiles”, recuerda el regidor. La Federación de Apas y el las familias y vecinos lucharon “reivindicando los dereitos e recordando que O Piñeiriño tamén era Vilagarcía”, incidió el regidor, que sitúa “nese sentimento reivindicativo” el momento que se vive ahora en la zona.

Un largo camino

“É certo que o camiño percorrido non foi doado nin curto”, añade Varela, convencido de que As Cacharolas estarían muy orgullosas del acto celebrado en O Piñeiriño y que su familia siguió con mucha emoción. El regidor señaló que el barrio ha ido creciendo “non son no material, senón tamén na súa identidade” y destacó la importancia de los comercios de proximidad, las inversiones públicas y, sobre todo, “a efervescencia cultural e social do barrio”, que cuenta con su propio festival solidario.

“As Cacharolas non foron conscientes, nin tiñan por que selo, da trascendencia do que fixeron cando o fixeron”, señaló Varela, que recordó como madre e hija iban puerta por puerta, local por local, vivienda por vivienda, para convencer “a todo o mundo de que o barrio ben merecía unhas festas de Sasn Xoán como o resto de lugares e parroquias do concello”.

Nacieron así “aquelas míticas sardiñadas”, a las que acudía gente de toda la comarca, aquella Infantilandia que muchos niños de entonces- adultos hoy- siguen recordando. También “aquel concurso de Míster Cachas. Cousas que se facían nos noventa...”, bromeó Varela.

En aquellas cachadas se prendió la mecha “que hoxe nos da fe a moitos de nosotros”, dijo Falcón en nombre de la directiva. “Hoxe é un día especial porque vimos de bautizar un parque co que recordar a dúas mulleres, nai e filla, tan queridas por esta comunidade”, explicó Varela, en un discurso en el que destacó la importancia del asociacionismo. “Esos rapaces que agora xogan na área de recreo non o saben, pero algún día algúns deles ou delas tomarán o relevo das Cacharolas”, vaticinó Alberto Varela en un discurso que dio el pistoletazo de salida a la gran fiesta preparada.

Los conciertos

Con los conciertos siguieron también las emociones, como la de la pareja a la que Somoza Trío dedicó una canción por cumplir 25 años juntos. El grupo fue el encargado de abrir fuego, con un repertorio del que formaron parte grandes clásicos de todos los tiempos y que, pese a las elevadas temperaturas y a la búsqueda generalizada de sombra, entusiasmó al público.

Perfect Strangers, o los djs Chiño y Abella, también pusieron la banda sonora de una jornada muy especial, en la que no faltó el k-pop, que desde hace meses escogió a O Piñeiriño como escenario de su danza. Y al final, un grupo nacido en el barrio y que reivindica la música tradicional, As Gharbosas, con una foliada que puso el broche de oro.