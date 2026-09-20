La cadena Areafit abre un gimnasio en Vilagarcía en el antiguo local del Mercadona

El local de López Cuevillas reabrirá sus puertas en breve Aitana Vidal

Un nuevo gimnasio se suma a la amplia oferta para ejercitarse que existe en Vilagarcía. Será, eso sí, en un local de grandes dimensiones: el que hasta hace pocos años ocupaba el Mercadona, hasta su unificación en Valle Inclán. Son un total de cuatro mil metros cuadrados en una nave de techos muy altos que permite, además, una comodidad importante: aparcamiento incluido en la cuota.

El gimnasio estará regentado por Areafit, una cadena con establecimientos por distintos puntos del territorio español, que anuncia una oferta de preapertura con una primera cuota individual de 9,95 euros, matrícula gratis y después 34,95 euros mensuales. En el caso familiar, que incluye los hijos hasta los 26 años, el primer pago (en esta promoción) será de 39,95 euros y el resto de 79,95, incluyendo todos los servicios y acceso ilimitado a todos los centros.

Una amplia oferta

En la web de la cadena, explican que se tratará de “un enorme y lujos centro deportivo”, con una gran sala fitness y musculación, así como otra de cardio con más de 120 puestos, donde la clientela podrá disfrutar de una “enorme oferta de entrenamiento digital mientras anda o corre”. Hay cintas de correr con televisión, elípticas de varios tipos, pasos variables y otras máquinas para “sudar y llevar el cuerpo a su estado aeróbico”. La zona de fuerza está dividida en varios grupos o sectores, con un circuito de iniciación que cuenta con unas pantallas que van guiando los periodos de descanso y vueltas de alrededor de veinte minutos. Además, las máquinas sectorizadas permiten escoger el pso y hay otras zonas de cables y cruces de polea, máquinas de palanca, bancos y press o halterofilia, entre otras.

Habrá también clases y actividades colectivas, como bodycombat, pilates, yoga, espalda sana, estiramientos, zumba o bailes de salón, entre otras, así como una sala específica para programas de boxing.

Las instalaciones cuentan con vestuarios, taquillas y duchas, con secadores a disposición de las personas usuarias.

Además, tienen servicio de ludoteca, para menores a partir de 18 meses, con parque de bolas, zona de juegos, zona de manualidades e incluso un área de lectura. Estarán permanente atendidos por profesionales.

El local de López Cuevillas salió a la venta hace unos meses en el portal inmobiliario Idealista, tras algo más de año y medio vacío. Era uno de los dos centros con los que la cadena de supermercados contaba en Vilagarcía, hasta que decidió unificar los servicios en uno nuevo, con sección de platos preparados. El otro local situado en el área norte del municipio, en Rosalía de Castro, está ahora ocupado por un supermercado Erosky.