El PP de Vilagarcía inicia la "precampaña del cambio"

Reunión de militantes del PP Cedida

El Partido Popular ya está inmerso en lo que llaman la “precampaña del cambio” con cerca de un centenar de afiliados, a los que convocó a una reunión en la sede con dos objetivos claros. El primero es mejorar los resultados conseguidos en 2023, en los que se convirtieron en la primera fuerza en votos, empatados a escaños con los socialistas. El segundo es el de “llevar a Ana Granja a la Alcaldía”.

La reunión del viernes sirvió para abordar algunos de las temas de actualidad, como el PXOM o la ambulancia medicalizada. La portavoz del PP reiteró a este respecto que no comparte la decisión de la Xunta y anuncia que, en el caso de ser regidora, las arcas municipales asumirán la financiación de este servicio.

“Habrá quien critique la utilización de fondos propios, pero lo que le digo a esa gente es que es más criticable tirar a la basura 1.300.000 euros de interese del préstamo inútil que quiere concertar el gobierno de Varela”, dijo Granja, que criticó la “parálisis” y “falta de transparencia” con respecto al PXOM, mientras que tachó de “nefasta” la gestión económica y la “deuda de 12 millones”.

Sobre la residencia de personas mayores, los populares apoyan la iniciativa, pero ven una “preocupante improvisación” en los pasos dados por el ejecutivo de Varela. La militancia también abordó la “absoluta desatención” a las parroquias del rural así como “las importantes inversiones” de la Xunta y la Diputación.