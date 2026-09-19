Ravella adjudica la esperada reforma del pabellón de Bamio

Estado actual del pabellón de Bamio Gonzalo Salgado

La mesa de contratación acordó el viernes proponer la adjudicación de la esperada reforma integral del pabellón de Bamio a la firma pontevedresa Planificación, Desarrollo y Gestión de Construcciones, SA. El precio ofertado era de 80.836,88 euros, dos mil por debajo del que salió a licitación. La firma tiene ahora una semana de plazo para presentar toda la documentación requerida, paso previo a hacer oficial su contratación.

Como mejora, la futura adjudicataria asume incrementar la garantía de uno a cuatro años, así como asumir el coste de la inspección OCA (Organismo de Control Autorizado), que garantiza la calidad de la instalación eléctrica. La reforma del pabellón es una actuación muy demandada por vecinos y clubs.

Por todo ello, el alcalde, Alberto Varela, y el concejal de Deportes, Carlos Coira, se comprometieron a realizar de inmediato una segunda fase, que consistirá en la dotación de vestuarios, para lo cual está reservada una partida de 100.000 euros. En cuanto a las obras que salieron a licitación, en esta primera intervención se prevé “devolver á vida” a un recinto que pasó por diversas etapas y que llevaba tiempo en desuso.

Deficiencias a corregir

“Comezou sendo unha cancha ao aire libre, que logo foi unha cuberta e máis tarde abandonada”, recuerdan desde Ravella. Por ello, el proyecto cuya adjudicación se propone a Planificación, Desarrollo y Gestión de Construcciones prevé una profunda limpieza, tanto exterior como interior. También se llevará a cabo una sustitución de las placas de cubierta, el arreglo de las humedades y filtraciones y la dotación de una instalación eléctrica. El Concello detalla que también será arreglado el piso de la cancha, que recibirá un tratamiento específico para facilitar la práctica deportiva. La adjudicataria tendrá dos meses para hacer las actuaciones descritas. “Mentras tanto, o Concello continúa adiante coa vista posta en que a construción dos vestiarios- segunda etapa- poida executarse case de seguido”, apuntan fuentes municipales. Será una vez dados todos estos pasos, cuando la parroquia de Bamio podrá volver a contar con unas instalaciones cubiertas en condiciones para la práctica de deporte y como punto de encuentro intergeneracional.