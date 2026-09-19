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Vilagarcía

Herido leve un ciclista tras caer de la bici en Xiabre

La Policía Local denunció al conductor de un camión por dar positivo en drogas

Olalla Bouza
19/09/2026 20:35
Los hechos tuvieron lugar en la Rúa Xiabre
Gonzalo Salgado
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Una ambulancia de Urxencias Médicas 061 trasladó al Hospital do Salnés a un ciclista que resultó herido leve tras caer de la bici en la Rúa Xiabre. Hasta la zona también se desplazaron la Policía Local, el Servizo de Emerxencias y la Guardia Civil de Tráfico. Por otra parte, el cuerpo municipal denunció al conductor de un camión por circular bajo las influencias de las drogas en la Rúa Pablo Picasso

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