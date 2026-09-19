Vilagarcía
Herido leve un ciclista tras caer de la bici en Xiabre
La Policía Local denunció al conductor de un camión por dar positivo en drogas
Una ambulancia de Urxencias Médicas 061 trasladó al Hospital do Salnés a un ciclista que resultó herido leve tras caer de la bici en la Rúa Xiabre. Hasta la zona también se desplazaron la Policía Local, el Servizo de Emerxencias y la Guardia Civil de Tráfico. Por otra parte, el cuerpo municipal denunció al conductor de un camión por circular bajo las influencias de las drogas en la Rúa Pablo Picasso